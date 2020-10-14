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Meksika salatası tarifi, nasıl yapılır?

Yapımı çok kolay lezzeti ise bir o kadar fazla olan Meksika salatası, zengin besin içeriğiyle de şifa kaynağı. Peki Meksika salatası nasıl yapılır? Meksika salatasının tarifi nedir? Meksika salatasının malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?

Meksika salatası tarifi, nasıl yapılır?

Yapılışı çok kolay olan Meksika salatası, ailece ve sevdiklerinizle beğenerek yiyebileceğiniz çok lezzetli bir salata. Besleyici ve tok tutma özelliği ile tek başına bile öğün yerine geçebilecek Meksika salatasının tarifine geçelim.

Kaç Kişilik: 4-6

Hazırlama Süresi: 10 dakika

Meksika Salatası İçin Gereken Malzemeler:

1 kutu Meksika fasulyesi (konserve)

1 demet roka

2 adet salatalık

2 adet domates

Zeytinyağı

Limon

Tuz

Meksika Salatası Yapılışı:

Konserve fasulyelerin suyunu süzerek bol suda yıkayın.

Salatalık ve domatesleri küçük küçük doğrayın, rokaları da temizleyerek onları da minik doğrayın.

Derince bir kaba tüm malzemeleri alın, üzerine zeytinyağı, limon suyu ve tuzunu ilave ederek güzelce harmanlayın.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Salatanızın içerisine haşlanmış mısır taneleri ekleyebilirsiniz.

Kornişon turşuda salatanızın içerisine çok yakışacaktır.

Sos olarak nar ekşisi kullanabilirsiniz.

Küp küp doğradığınız haşlanmış havuçları ekleyebilirsiniz.

Ayrıca bu tarifi cipsle de yapabilirsiniz.

Cipsli Meksika Fasulyesi salatası yapımından tek farkı, yalnızca salatanın içerisine istenilen cipslerden kırılarak eklenen bir tariftir.

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