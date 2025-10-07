Melahat Üren'in sanat yolculuğu Yan Yana Konferansları’nda

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin yeni süreli sergisi “Yan Yana”, BlackBox’ta sezon boyu düzenlenecek yepyeni bir konuşma dizisine ilham veriyor: Serginin küratörleri Dr. Öğr. Üyesi Ali Kayaalp ve Ömer Faruk Şerifoğlu’nun vereceği Yan Yana Konferansları’nda, serginin odağındaki sanatçı çiftler Melahat-Eşref Üren ile Eren-Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun hayatları ve eserlerinin sanat tarihimizdeki yansımaları mercek altına alınacak. “Aramızda Bir Şey Var – Melahat Üren” başlıklı ilk konferans, 10 Ekim Cuma 15.00’te BlackBox’ta gerçekleşecek.

“Yan Yana” sergisinin Melahat ve Eşref Üren’in eserlerine odaklanan seçkisi, müzenin üçüncü katında sanatseverlerle buluşuyor. Dr. Öğr. Üyesi Ali Kayaalp küratörlüğünde bir araya gelen eserler, sadece bir sanatçı çiftin ortak üretimini değil, aynı zamanda bireysel sanat yolculuklarının iç içe geçmiş hikâyesini de gözler önüne seriyor. Dr. Kayaalp’in “Aramızda Bir Şey Var – Melahat Üren” başlıklı konferansı, sanat tarihi yazımında gölgede kalmış bir kadın sanatçıyı odağa taşıyacak; onun sanatın farklı dallarındaki üretimlerini, Eşref Üren’le olan yaratıcı ve kişisel ilişkisi bağlamında değerlendirerek, bu birlikteliğin her iki sanatçının eserlerine nasıl yansıdığını irdeleyecek.