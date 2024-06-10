Ayrıca, Hülya Avşar'ın "Daha önce yaptırdığın bir işlemle ilgili kazık yedin mi?" sorusuna Mosso şu yanıtı verdi; "Bir güzellik merkezi beni bir kazıkladı. Şu günün parasıyla bile büyük bir para söyleyeyim. Böyle birkaç yerden çok ciddi kazık yedim. Gittiğim işlemlerinde hiçbir anlamı yoktu. Önemli bir şey değil."