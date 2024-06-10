Melek Mosso'dan kalça estetiği itirafı
Melek Mosso, kalça estetiği yaptırdığını açıkladı; "Evet, yaptırdım. Herkes rahatlasın"
Güzellik uğruna bıçak altına yatan ünlü isimlere Melek Mosso da eklendi. 35 yaşındaki şarkıcı, Hülya Avşar'ın programında bir hayli ilginç itiraflarda bulundu.
Kalça estetiği iddialarına açıklık getiren Melek Mosso; "Evet, yaptırdım. Herkes rahatlasın" diyerek bu konudaki dedikodulara son noktayı koydu.
Melek Mosso'nun eşi Serkan Sağdıç da; "Sağlık açısından yapması gerekiyordu. Kuyruk sokumunda problem vardı" ifadelerini kullandı.
Ayrıca, Hülya Avşar'ın "Daha önce yaptırdığın bir işlemle ilgili kazık yedin mi?" sorusuna Mosso şu yanıtı verdi; "Bir güzellik merkezi beni bir kazıkladı. Şu günün parasıyla bile büyük bir para söyleyeyim. Böyle birkaç yerden çok ciddi kazık yedim. Gittiğim işlemlerinde hiçbir anlamı yoktu. Önemli bir şey değil."