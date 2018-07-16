Show TV'nin eğlenceli yaz dizisi Meleklerin Aşkı’nın üçüncü bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Teoman ve Melike’yi yakalayınca kıskançlık krizine giren Necmettin yine başını belaya sokuyor. Melek ve Yağmur’un ilk randevularına hazırlandığı tanıtımda ikilinin romantik dans sahneleri ekrana gelirken, içkiyi fazla kaçıran Yağmur’un “O son gazozu içmeyecektim ben!” sözleri dikkat çekiyor. Rukiye, Melek ve Yağmur’u yakınlaştırmaya çalışırken, Melek’e duygularını açmaya çalışan Yağmur’un neler yapacağı merakla bekleniyor. Aşk dolu bir hikaye ile romantik komedinin inceliklerini birleştiren Meleklerin Aşkı, her Perşembe Show TV’de ekrana geliyor.

MELEKLERİN AŞKI 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MELEKLERİN AŞKI 2. SON BÖLÜM ÖZETİ

Meleklerin Aşkı’nın geçtiğimiz Perşembe akşamı ekrana gelen 2. bölümünde yakalandığı geceyle ilgili hiçbir şey hatırlamayan Yağmur, Melek’ten yardım istedi. Şartları lehine çevirmek için harekete geçse de yine bir yanlış anlaşılmanın içine düştü. Melek, Deniz ve Mehtap, Yağmur’un kimden hoşlandığını öğrenmeye çalıştı. Necmettin ise eve yerleştirdiği kameralarla Yağmur’u adım adım takip ediyordu. Çocukların kaybolan örümceği, Melek ve Yağmur’un üzerine gelince ortalık karıştı. Üstlerini çıkarıp örümcekten kurtulmaya çalışan ikili kameralar sayesinde Necmettin’e yakalandı. Yağmur’u, her şeyi yanlış anlayan Necmettin’in elinden Melek’in “Yağmur, Deniz’le sevgili!” yalanı kurtarabildi.

MELEKLERİN AŞKI 2. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen ve senarist koltuğuna başarılı projelerin mimarı Ersoy Güler’in oturduğu “Meleklerin Aşkı”nın oyuncu kadrosunda Oya Başar, Gülper Özdemir, Berkay Hardal, Didem Balçın, Toygan Avanoğlu, Serkan Kuru, Alihan Aracı, Rümeysa Arslan, Özlem Mahmutoğlu, Ebrar Alya Demirbilek, Deniz Kaynak, Arda Adil Görgen ve daha birçok başarılı isim yer alıyor.

Meleklerin Aşkı’nın yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV'de!