Meleklerin Aşkı ne zaman? Meleklerin Aşkı 4. yeni bölüm fragmanı

Show TV'nin eğlenceli dizisi Meleklerin Aşkı, ekrana gelen 3. bölümü ile yine izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Zirveden inmeyen dizide Yağmur, yıllardır aradığı annesinin izine ulaşmıştır, Melek’le birlikte buldukları adresin yolunu tutarlar. Aşk dolu bir hikaye ile romantik komedinin inceliklerini birleştiren Meleklerin Aşkı, ne zaman yayınlanıyor? Meleklerin Aşkı 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte merak edilenler...

MELEKLERİN AŞKI'NIN 4. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Yağmur, yıllardır izini sürdüğü annesinin kapısının önündedir artık fakat kapıyı çaldığında çok büyük bir hayal kırıklığına uğrar. Yağmur’un, yıllardır içinde taşıdığı ve büyüttüğü boşluk kapanacağına daha da büyümüştür. Fakat Yağmur, Melek’le ilk kez bu kadar yakınlaşmıştır, tek tesellisi budur. Fakat İstanbul’dan çıkıp gelen davetsiz misafirler bu duruma da çomak sokar. Ve bu kez tek sorun Deniz değildir, Yağmur’un rakibi de Alaçatı’dadır. Ancak bu misafirlerin hiçbiri Yağmur ve Melek’in arasını bozmaya, tadını kaçırmaya yetmez. İkisi nihayet birbirlerine korkmadan yaklaşabilmiş ve birbirlerini tanıma fırsatı bulmuşlardır. Fakat Rukiye’nin Nuri’yi kullanarak yaptığı plan herşeyi mahveder. Çünkü Yağmur yine çok büyük bir yanlış anlaşılmanın baş rolündedir. Melek, yine Yağmur’u en yakın arkadaşıyla birlikte görmüştür. Yağmur’un öne sürdüğü gerekçeler hafifletici sebep olsa da bunu herkese anlatamaz. Çünkü iş artık çığırından çıkmış araya kızın abisi, ailesi gibi faktörüler girmiştir. Ve Yağmur, birden bire namlunun ucuna gelmiştir. Yağmur, tahmin bile etmediği bir kızla bir yanlış anlamanın içine düşmüştür. Bu yanlış anlamanın içinden sıyrılmak için Yağmur’un herşeyi kabul etmekten başka şansı yoktur. Yağmur bu sefer Melek’i sonsuza kadar kaybedecektir.

Meleklerin Aşkı, 4. yeni bölümü ile perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV'de olacak.

MELEKLERİN AŞKI 4. BÖLÜM FRAGMANI

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