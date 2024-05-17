Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy onayladı: Cezaevindeki mahkumlar askere alınıyor Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin onayladığı yasayla cezaevindeki bazı mahkumlar gönüllü olarak sözleşmeli şekilde askere katılabilecek. Bu sayede ülkede 15 bin ila 20 bin arasında mahkumun askere kabul edilmesi bekleniyor

Anadolu Ajansı Giriş: 17.05.2024 - 18:53 Güncelleme: 17.05.2024 - 18:54 facebook

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