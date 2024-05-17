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        Haberler Dünya Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy onayladı: Cezaevindeki mahkumlar askere alınıyor

        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy onayladı: Cezaevindeki mahkumlar askere alınıyor

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin onayladığı yasayla cezaevindeki bazı mahkumlar gönüllü olarak sözleşmeli şekilde askere katılabilecek. Bu sayede ülkede 15 bin ila 20 bin arasında mahkumun askere kabul edilmesi bekleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 18:53 Güncelleme: 17.05.2024 - 18:54
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        Ukrayna'da mahkumlar askere alınacak
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        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, cezaevindeki bazı mahkumların gönüllü olarak sözleşmeli şekilde askere alınmalarına imkan tanıyan yasayı imzaladı.

        Parlamentonun internet sitesinde, Zelenskiy'nin mahkumların gönüllü olarak silahlı kuvvetlere katılmalarına ilişkin yasayı imzaladığı belirtildi.

        Yasa, hafif suçlardan hüküm giymiş mahkumların sözleşmeli askerlik hizmeti şartıyla gönüllü olarak mahkeme kararıyla orduya alınmalarını öngörüyor.

        Yasaya göre, ağır kasıtlı cinayet, tecavüz, cinsel şiddet ve ulusal güvenliğe karşı suçlardan hüküm giyenler asker olamayacak.

        Ukrayna parlamentosu, Zelenskiy'nin imzaladığı yasayı 9 Mayıs'ta kabul etmişti. Ülkede 15 bin ila 20 bin arasında mahkumun askere alınabileceği belirtiliyor.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #Ukrayna
        #Zelenskiy
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