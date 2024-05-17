İstanbulspor'dan TFF'ye seçim ihtarname! İşte toplanan imzalarda son durum...

TFF ile kulüpler arasında erken seçim talebi nedeniyle ipler koparken sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, seçimli genel kurula hemen gitmesi için delegelerden 147 imza toplanmasına rağmen seçim kararı almayan TFF'ye ihtarname gönderdi.

Konu: TFF Statüsü 29. Madde uyarınca TFF Genel Kurul Delegeleri tarafından yapılan “Olağanüstü Seçimli Genel Kurul” çağrısına uyulması talebinin ve uyulmadığı takdirde hukuki yollara başvurulacağının ihtarıdır. NELER YAŞANDI? Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği arasında sezon başından bu yana yaşanan krizlere bir yenisi de seçim kararıyla eklendi. Bazı kulüpler TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi istifaya davet ederken karşı hamle olarak 18 Temmuz'da seçim kararı gelmişti. Büyükekşi TFF'si, 18 Temmuz'daki Mali Genel Kurul'u Seçimli Genel Kurul olarak yapmaya karar verdiğini duyursa da kulüplerden buna şiddetli itirazlar geldi. Büyükekşi, Milli Takım'la EURO 2024'ü de görüp zaman kazanmayı isterken kulüpler ise sezonun bitimiyle birlikte hemen seçim yapılmasını talep ediyor. YÜZDE 40 SEÇİM İÇİN YETİYOR Delegelerin yüzde 40'ının noterden imzasının toplanması halinde TFF Yönetim Kurulunun statüye göre bir ay içinde olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi gerekiyor. REKLAM Federasyonun seçime gitmemesi durumunda oy kullanan delegelerin konuyu FIFA'ya taşıma hakları bulunuyor.

ERKEN SEÇİM İÇİN 121 OY YETERLİ Genel kurulda 304 delegenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Buna göre delegelerin yüzde 40'ının noterden imzasının toplanması halinde kesin olarak seçime gidilecek. Hesaplamalara göre yüzde 40, 121,6 oya denk geliyor. Genel kurulda 121 oy çıkması durumunda erken seçime gidilecek.

İMZALARDA SON DURUM Şu ana kadar Süper Lig'den Fenerbahçe, Beşiktaş, Kasımpaşa, Samsunspor, Fatih Karagümrük, Adana Demirspor, Pendikspor, Ankaragücü ve İstanbulspor'dan 7'şer imza gelirken Sivasspor ve Antalyaspor'da ise başkanlar imza verdi. Alt liglerde de sayı yükselmeye devam ediyor. İmza verenler arasında kulüplerin dışında TFF başkanlığına adaylığını açıklayan Servet Yardımcı, Abdullah Kiğılı, Ahmet Çakar ve bazı eski futbolcular da yer alıyor. Son gelen bilgilere göre imza sayısında 147'ye ulaşılırken Pazartesi günü itibarıyla imza sayısında 155'e gelinmesi bekleniyor.

İMZA VERMEYEN KULÜPLER Süper Lig'de şu ana kadar imza vermeyen kulüpler ise Galatasaray, Başakşehir, Konyaspor, Trabzonspor, Gaziantep FK, Rizespor, Hatayspor, Kayserispor ve Alanyaspor oldu.