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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul Zeytinburnu'nda beton mikseriyle tramvay çarpıştı - En Son Haberler

        Zeytinburnu'nda beton mikseriyle tramvay çarpıştı

        İstanbul Zeytinburnu'nda, geri manevra yaparak sokağa girmeye çalışan beton mikseriyle tramvay çarptı. Şans eseri can kaybı veya yaralanmanın olmadığı kazada tramvayın camları kırıldı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 17.05.2024 - 20:54 Güncelleme: 17.05.2024 - 21:05
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        Beton mikseriyle tramvay çarpıştı
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        Zeytinburnu'nda beton mikseri ile tramvayın çarpışması sonucu seferlerde aksama yaşandı.

        Seyitnizam Caddesi'nde, İ.H.A'nın geri manevra yaptığı beton mikseri ile Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvay çarpıştı.

        BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

        FOTO: DHA
        FOTO: DHA

        Tramvayın camları kırılırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çarpmanın etkisiyle fenalaşan bir kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

        AKSAMA YAŞANDI

        FOTO: DHA
        FOTO: DHA
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        Beton mikseri sürücüsü ile vatman, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde aksama yaşandı. Araçların çekilmesinin ardından söz konusu seferler normale döndü.

        "BAZEN BENZER KAZALAR YAŞANABİLİYOR"

        Olayı gören Gökhan Korkmaz, "Bizim karşı sokağımızda kentsel dönüşüm kapsamında inşaat yapılıyordu. Beton mikseri sokağa geri geri girmek isterken, tramvayla aniden çarpıştılar. Tramvayın camları falan kırıldı. Tramvay cadde üzerinden olduğu için bazen burada benzer kazalar yaşanabiliyor." dedi.

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        #zeytinburnu
        #beton mikseri kaza
        #haberler
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