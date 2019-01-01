Melih Memiş Çelik kimdir? sorusu 31 Mart yerel seçimlerine kısa bir zaman kala merak ediliyor. AK Parti Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adaylığı için Melih Memiş Çelik ismini açıklaması bekleniyor. Peki, Melih Memiş Çelik kimdir? İşte, Melih Memiş Çelik'in hayatı ve kariyerine dair detaylar haberimizde...

MELİH MEMİŞ ÇELİK KİMDİR?

Melih Memiş Çelik, aktif olrak uzun yıllar AK Parti'nin içinde görev almıştır. Aynı zamanda, AK Parti Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan olan Melih Memiş Çelik AK Parti ilçe başkanı olarak görev yapmaktaydı.

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