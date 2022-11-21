Anne-kız fotoğraflarını yayınlayan 25 yaşındaki oyuncu, gönderisinde "Canım annem, en değerli varlığım sonsuz şükür varlığına. Doğum günün kutlu olsun, iyi ki varsın. Adın gibi ışıl ışıl olsun ömrün, seni çok seviyoruz" ifadelerine yer verdi.