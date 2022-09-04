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Melis Sezen'den makyajsız poz

Doğal haliyle objektif karşısına geçen Melis Sezen, verdiği pozu "Bir kot bir beyaz atlet ise başka hiçbir şeye ihtiyaç yok demektir" notuyla yayınladı

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  • Melis Sezen'den makyajsız poz - Magazin haberleri

    Sosyal medyadan sık sık günlük hayatından kesitler yayınlayan oyuncu Melis Sezen, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
  • Melis Sezen'den makyajsız poz - Magazin haberleri

    Makyajsız haliyle objektif karşısında poz veren 25 yaşındaki oyuncu, fotoğrafını "Bir kot bir beyaz atlet ise başka hiçbir şeye ihtiyaç yok demektir" ifadeleriyle yayınladı. Ünlü ismin paylaşımı, kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü. 
  • Melis Sezen'den makyajsız poz - Magazin haberleri

    Podyumda, ekranda ya da sahnede gördüğünüz ünlülerin bir de doğal hallerine bakın...
  • Melis Sezen'den makyajsız poz - Magazin haberleri

    Hilal Altınbilek
  • Melis Sezen'den makyajsız poz - Magazin haberleri

    Hilal Altınbilek
  • Melis Sezen'den makyajsız poz - Magazin haberleri

    Bergüzar Korel
  • Melis Sezen'den makyajsız poz - Magazin haberleri

    Bergüzar Korel
  • Melis Sezen'den makyajsız poz - Magazin haberleri

    Nurgül Yeşilçay
  • Melis Sezen'den makyajsız poz - Magazin haberleri

    Nurgül Yeşilçay
  • Melis Sezen'den makyajsız poz - Magazin haberleri

    Merve Boluğur
  • Melis Sezen'den makyajsız poz - Magazin haberleri

    Merve Boluğur
  • Melis Sezen'den makyajsız poz - Magazin haberleri

    Tuba Büyüküstün
  • Melis Sezen'den makyajsız poz - Magazin haberleri

    Tuba Büyüküstün
  • Melis Sezen'den makyajsız poz - Magazin haberleri

    Eda Ece
  • Melis Sezen'den makyajsız poz - Magazin haberleri

    Eda Ece
  • Melis Sezen'den makyajsız poz - Magazin haberleri

    Zeynep Alkan
  • Melis Sezen'den makyajsız poz - Magazin haberleri

    Zeynep Alkan
  • Melis Sezen'den makyajsız poz - Magazin haberleri

    Ebru Güneş
  • Melis Sezen'den makyajsız poz - Magazin haberleri

    Ebru Güneş
  • Melis Sezen'den makyajsız poz - Magazin haberleri

    Serenay Sarıkaya
  • Melis Sezen'den makyajsız poz - Magazin haberleri

    Serenay Sarıkaya
  • Melis Sezen'den makyajsız poz - Magazin haberleri

    Pelin Öztekin
  • Melis Sezen'den makyajsız poz - Magazin haberleri

    Pelin Öztekin
  • Melis Sezen'den makyajsız poz - Magazin haberleri

    Hülya Avşar
  • Melis Sezen'den makyajsız poz - Magazin haberleri

    Hülya Avşar
  • Melis Sezen'den makyajsız poz - Magazin haberleri

    Hadise
  • Melis Sezen'den makyajsız poz - Magazin haberleri

    Hadise
  • Melis Sezen'den makyajsız poz - Magazin haberleri

    Cansu Taşkın
  • Melis Sezen'den makyajsız poz - Magazin haberleri

    Cansu Taşkın
  • Melis Sezen'den makyajsız poz - Magazin haberleri

    Burçin Terzioğlu
  • Melis Sezen'den makyajsız poz - Magazin haberleri

    Burçin Terzioğlu
  • Melis Sezen'den makyajsız poz - Magazin haberleri

    Seda Bakan
  • Melis Sezen'den makyajsız poz - Magazin haberleri

    Seda Bakan
  • Melis Sezen'den makyajsız poz - Magazin haberleri

    Esra Erol
  • Melis Sezen'den makyajsız poz - Magazin haberleri

    Esra Erol
  • Melis Sezen'den makyajsız poz - Magazin haberleri

    Berrak Tüzünataç
  • Melis Sezen'den makyajsız poz - Magazin haberleri

    Berrak Tüzünataç
  • Melis Sezen'den makyajsız poz - Magazin haberleri

    Demet Özdemir
  • Melis Sezen'den makyajsız poz - Magazin haberleri

    Demet Özdemir
  • Melis Sezen'den makyajsız poz - Magazin haberleri

    Merve Çağıran
  • Melis Sezen'den makyajsız poz - Magazin haberleri

    Merve Çağıran
  • Melis Sezen'den makyajsız poz - Magazin haberleri

    Derya Uluğ
  • Melis Sezen'den makyajsız poz - Magazin haberleri

    Derya Uluğ
  • Melis Sezen'den makyajsız poz - Magazin haberleri

    Hazal Türesan
  • Melis Sezen'den makyajsız poz - Magazin haberleri

    Hazal Türesan
  • Melis Sezen'den makyajsız poz - Magazin haberleri

    Pınar Deniz
  • Melis Sezen'den makyajsız poz - Magazin haberleri

    Pınar Deniz
  • Melis Sezen'den makyajsız poz - Magazin haberleri

    Özge Özpirinçci
  • Melis Sezen'den makyajsız poz - Magazin haberleri

    Özge Özpirinçci
  • Melis Sezen'den makyajsız poz - Magazin haberleri

    Büşra Develi
  • Melis Sezen'den makyajsız poz - Magazin haberleri

    Büşra Develi
  • Melis Sezen'den makyajsız poz - Magazin haberleri

    Hatice Şendil
  • Melis Sezen'den makyajsız poz - Magazin haberleri

    Hatice Şendil
  • Melis Sezen'den makyajsız poz - Magazin haberleri

    Hazal Kaya
  • Melis Sezen'den makyajsız poz - Magazin haberleri

    Hazal Kaya
  • Melis Sezen'den makyajsız poz - Magazin haberleri

    Melisa Şenolsun
  • Melis Sezen'den makyajsız poz - Magazin haberleri

    Melisa Şenolsun
  • Melis Sezen'den makyajsız poz - Magazin haberleri

    Ebru Şahin
  • Melis Sezen'den makyajsız poz - Magazin haberleri

    Ebru Şahin

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