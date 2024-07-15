Melis Sezen mavi bikinisiyle pozlar verdi
Ünlü oyuncu Melis Sezen, sosyal medya hesabından yeni bikinili paylaşımlar yaptı
Giriş: 15.07.2024 - 13:41 Güncelleme: 15.07.2024 - 13:41
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Melis Sezen, yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti.
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27 yaşındaki ünlü oyuncu, 2 milyon takipçili sosyal medya hesabından mavi bikinisyle verdiği pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
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Melis Sezen, yaptığı o paylaşımlara; "Bebek mavisi, bebek şapkası" notuyla paylaştığı fotoğraflarına takipçileride kayıtsız kalmayarak beğeni ve yorumlarda bulundu.
Fotoğraflar: Instagram
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