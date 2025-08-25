2024 yılında milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile hayatını birleştiren oyuncu Melisa Aslı Pamuk, bu yıl anne olmanın sevincini yaşamıştı.

Oğluyla sosyal medyada sık sık paylaşımlarda bulunan Melisa Aslı Pamuk, son olarak takipçileriyle gerçekleştirdiği soru-cevap etkinliğinde hamileliği, anneliği ve geleceğe dair planları hakkında açıklamalarda bulundu.

Melisa Aslı Pamuk, "Hamilelik sırasında çok kilo aldın mı ve bunu kolayca verdin mi?" sorusuna, "Hazır mısınız? 32 kilo aldım! Çok şişkin hissediyordum. Çoğunu verdim, sanırım hâlâ yaklaşık 8 kilo kaldı. Spor yapmadım, diyet de uygulamadım; büyük bir iştahım yoktu ve uyuyamadığım gecelerle bebeğimle ilgilenmem sayesinde kilolarımı verdim" yanıtını verdi.

REKLAM

Melisa Aslı Pamuk, "Oyuncu olmasaydınız hangi mesleği seçerdiniz?" sorusuna; "Psikolog olurdum. Zaten çok ilgimi çekiyordu ve çok istiyordum. Online açık eğitimle yurt dışında bir bölümünü tamamladım" dedi.

Melisa Aslı Pamuk, "Çocuğunuza Flemenkçe öğretir misiniz?" sorusunu ise "Evet kesinlikle. Ben de sadece onunla Flemenkçe ve İngilizce konuşuyorum, Türkçeyi babasından ve ailenin geri kalanından öğreniyor" sözleriyle yanıtladı.