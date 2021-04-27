"BANA VAKİT AYIRAN YOK"

Kalbinin boş olduğunu da sözlerine ekleyen oyuncu, "Sevgili olarak benim vaktim var ama bana vakit ayıran yok. Herkesin sevgilisi var, benim yok. Boşum. Flörtüm de yok, şaşırıyorum" dedi.