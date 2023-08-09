Haberler Magazin Melisa Döngel’den iddialı pozlar! Ünlü oyuncunun beyazlar içerisindeki kombinine övgü yağdı!

Melisa Döngel'den iddialı pozlar! Ünlü oyuncunun beyazlar içerisindeki kombinine övgü yağdı! Son zamanlarda yaptırdığı estetik dokunuşlarla adından sıkça söz ettiren ve hakkında Sergen Yalçın ile aşk yaşadığına dair dedikodular çıkan Melisa Döngel, sosyal medya hesabında yayınladığı gönderileriyle dikkat çekti. Ünlü güzele sevenlerinden iltifat yağdı. Habertürk Giriş: 09.08.2023 - 10:08 Güncelleme: 09.08.2023 - 10:08 facebook

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Adı Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın ile aşk dedikodularına karışan oyuncu Melisa Döngel, sosyal medya hesabından beyaz elbisesi ve tül eldivenleriyle çekildiği pozlarını yayınladı. Döngel'e dakikalar içerisinde binlerce beğeni ve yorum geldi.

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Sergen Yalçın ile haberlerin gündeme düşmesinin ardından Sefo'dan kusma emojisinin kullanıldığı göndermeli bir tweet gelmişti. Döngel'den hakkında çıkan iddialara karşı herhangi bir yanıt gelmezken geçtiğimiz gün boynuna taktığı S&M kolyesi dikkatlerden kaçmamıştı.