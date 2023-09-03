Melissa Vargas, 41 sayıyla Sultanları şampiyonluğa taşıdı!
2023 CEV Avrupa Şampiyonasının finalinde Sırbistanı 3-2 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, tarihinde ilk kez şampiyon oldu! Filenin Sultanları'nı şampiyonluğa 41 sayıyla oynayan Melissa Vargas taşıdı!
Giriş: 03.09.2023 - 23:57 Güncelleme: 03.09.2023 - 23:57
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederken iki kez geriye düşülen maçta Sultanları hücumda Melissa Vargas sırtladı!
Maçın başından sonuna kadar hücumda yüksek yüzdeyle etkili bir oyun sergileyen Vargas, mücadelede 41 sayı üreterek maçın en skoreri oldu!