Meme kanserinde risk faktörü olmasa da kontrol uyarısı!

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elanur Karaman, yaptığı yazılı açıklamada, meme kanserinin dünyada ve Türkiye'de önemli halk sağlığı sorunu olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Meme kanserinin kadın sağlığı açısından en önemli tehditlerden biri olduğunu aktaran Karaman, "Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2022 yılında dünyada yaklaşık 2,3 milyon kişiye meme kanseri tanısı kondu ve 666 bin kişi bu hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi. Türkiye'de ise aynı yıl 25 bin yeni vaka görüldü ve 7 bin 360 kadın hayatını kaybetti. Bu rakamlar, hastalığın ne kadar ciddi bir halk sağlığı problemi olduğunu açıkça ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Karaman, meme kanserinde risk faktörlerine dikkati çekerek, "İleri yaş, genetik yatkınlık, obezite, alkol ve sigara kullanımı riski artırıyor. Ancak vakaların yaklaşık yarısında bilinen bir risk faktörü olmadan kanser ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle her kadının kendi meme sağlığını takip etmesi çok önemli" ifadesini kullandı.