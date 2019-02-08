FDA (Gıda ve İlaç Dairesi)'den Dr. Binita Ashar, yaptığı açıklamada, ABD'de 43 kadına daha "meme protezine bağlı anaplastik büyük hücreli lenfoma" adı verilen kanser teşhisi konduğunu bildirdi.

AA'da yer alan habere göre; Ashar, FDA'nın en son yayımlanan raporunda 414 olan pürüzlü meme implantına bağlı kanser vakasının 457'ye yükseldiğini belirtti.

Dünyada en az 600 kişiye bu kanser türü teşhisinin konduğunu ifade eden Ashar, meme protezine bağlı kanserden şimdiye kadar 9'u ABD'de olmak üzere 16 kadının yaşamını yitirdiğini ifade etti.