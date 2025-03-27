Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık Sağlıklı Beslenme Obezite Memişoğlu: 4 kişiden 1'i aşırı kilolu | Sağlık Haberleri

        Memişoğlu: 4 kişiden 1'i aşırı kilolu

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Eskiden beslenme alışkanlıklarımız enerji ağırlıklıydı şimdi ise maalesef kilolu bir toplum olduk, ülkemizde 4 kişiden 1 tanesi aşırı kilolu. Spor önemlidir, spor her gün yapılmalıdır. Sizlerden isteğimiz sigara, alkol, internet gibi bağımlılıklarından uzak durun, hastalanmadan sağlığınızı korumanız gerekiyor" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 18:57 Güncelleme: 27.03.2025 - 18:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Memişoğlu: 4 kişiden 1'i aşırı kilolu
        ABONE OL

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak için Çorum'a geldi. İlk olarak Çorum Valiliğini ziyaret eden Memişoğlu, daha sonra Çorum Valiliği Toplantı Salonu'nda 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Çorum Sağlık Yöneticileri Toplantısı'na katıldı. Memişoğlu, ardından İl Sağlık Müdürü Sinan Zehir'i ziyaret ederek, kentteki sağlık hizmetleri hakkında bilgi aldı. Memişoğlu daha sonra kentte kısa süre önce hizmet vermeye başlayan Şehit Ömer Emiroğlu Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinin açılış törenine katıldı. Törene Çorum Valisi Ali Çalgan, AK Parti Çorum milletvekilleri Oğuzhan Kaya, Yusuf Ahlatçı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        REKLAM

        "KÜRESEL SAĞLIKTA LİDER TÜRKİYE HEDEFİNE İLERLEYECEĞİZ"

        Törende konuşan Sağlık Bakanı Kemal Dervişoğlu, göreve geldiğinden bugüne, sağlık hizmetlerini gözden geçirmek ve daha da güçlendirmek için Türkiye’yi dolaştığını belirtti. Memişoğlu, "Millet sevdalısı Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, 23 yıllık eser ve hizmet siyaseti yolculuğunda, 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla, 'durmak yok, yola devam' dedik. Milletimize verdiğimiz bu sözü, dilimizden, aklımızdan ve gönlümüzden eksik etmedik. Şimdi, sağlıkta milletimizin yüzünü güldüren reformları, 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' hedeflerimizle inşallah daha da ileriye taşıyacağız. Sağlıkta tam bağımsız bir Türkiye uğrunda kararlılıkla çalışacak, milletimizden aldığımız güçle, 'Küresel Sağlıkta Lider Türkiye' hedefine ilerleyeceğiz. Anadolu’nun kadim topraklarını yeşerten güzel insanların yüzünü güldürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

        "16 İLAÇ GERİ ÖDEME LİSTESİNE ALINDI"

        16 ilacın geri ödeme listesine alındığını ifade eden Bakan Memişoğlu, "81 ilimizde, 137 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 44 Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ile hizmet veriyoruz. Bugün de 50 ünitelik yeni Ağız ve Diş Sağlığı Hastanemizi hizmete açacağız. Şehit Ömer Emiroğlu’nun ismini yaşatacak bu tesisin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Halihazırda inşaatı devam eden yatırımlarımızla ihale, proje ve arsa tahsisi aşamalarında bulunan yatırımlarımız bittiğinde, Çorum’a yaklaşık 10 milyar 715 milyon TL tutarında sağlık yatırımı kazandırmış olacağız. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeyle birçok hastalığın tedavisinde kullanılan 16 ilaç geri ödeme listesine alındı. Bu ilaçlardan 8’i yerli üretim ve 5’i kanser ilacı. Dahası, aile hekimlerimizce reçete edilebilen ve geri ödeme listesinde yer alan ilaçların sayısı artırıldı. Aile hekimliği uzmanlarımızca düzenlenebilen ilaç raporlarının kapsamı genişletildi. Tüm bu gelişmeler, sağlık sistemimizin geleceğine yönelik önemli mesajlar içeriyor. İnşallah, birinci basamak sağlık hizmetlerimizi ve aile hekimliği sistemimizi, sağlık sistemimizde çok daha merkezi bir konuma taşıyacağız. Size hizmet boynumuzun borcu. Sağlığınız en değerli emanetimiz. Bu emanete layıkıyla sahip çıkmak için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

        REKLAM

        "ÜLKEMİZDE 4 KİŞİDEN 1 TANESİ AŞIRI KİLOLU"

        İnsan sağlığına dikkat çeken Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        “Biz ne yaparsak yapalım toplumun kendi bedenini koruyucu sağlık sistemine desteğini bekliyoruz. Bu nedenle bugün Türkiye toplumunun maalesef 3'te 1'inden fazlası sigara kullanıyor. Çocuklarımızın birçoğu bilgisayar, telefon ve internet bağımlısı. Eskiden beslenme alışkanlıklarımız enerji ağırlıklıydı. Şimdi ise maalesef kilolu bir toplum olduk. Ülkemizde 4 kişiden 1 tanesi aşırı kilolu. Spor önemlidir, spor her gün yapılmalıdır. Sizlerden isteğimiz sigara, alkol, internet gibi bağımlılıklarından uzak durun, hastalanmadan sağlığınızı korumanız gerekiyor."

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yağmurlu bahar
        Yağmurlu bahar
        Amsterdam'da bıçaklı saldırı: 5 kişi yaralandı
        Amsterdam'da bıçaklı saldırı: 5 kişi yaralandı
        RTÜK ceza yağdırdı! İki Youtube kanalına da 72 saat süre!
        RTÜK ceza yağdırdı! İki Youtube kanalına da 72 saat süre!
        TCMB rezervlerinde gerileme
        TCMB rezervlerinde gerileme
        12 Dev Adam'ın FIBA 2025'teki grubu belli oldu!
        12 Dev Adam'ın FIBA 2025'teki grubu belli oldu!
        İçişleri Bakanlığı bayramda trafik tedbirlerini açıkladı
        İçişleri Bakanlığı bayramda trafik tedbirlerini açıkladı
        27 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        27 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Uludağ'da kapatılan otelde yangın: 2 ölü
        Uludağ'da kapatılan otelde yangın: 2 ölü
        Juventus cephesinde Mourinho'ya kanca!
        Juventus cephesinde Mourinho'ya kanca!
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Oğlunu öldüren kardeşine acımadı!
        Oğlunu öldüren kardeşine acımadı!
        Zelenskiy: Putin yakında ölecek
        Zelenskiy: Putin yakında ölecek
        "Bazı topraklarda" yeşermeyen futbol yıldızları
        "Bazı topraklarda" yeşermeyen futbol yıldızları
        Kahvehanede kan gölüne dönmüştü... 'Çeyrek altın' katliamı!
        Kahvehanede kan gölüne dönmüştü... 'Çeyrek altın' katliamı!
        Yerlikaya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama!
        Yerlikaya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama!
        Osimhen için arayış sürüyor
        Osimhen için arayış sürüyor
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Polat ailesinin ve Maydonoz Döner'in araçları satılıyor
        Polat ailesinin ve Maydonoz Döner'in araçları satılıyor
        Angelina da olsanız zorluyor
        Angelina da olsanız zorluyor