Memleket Partili adayın aracına saldırı

Mersin'de Memleket Partisi'nin Tarsus Belediye başkan adayı Ozan Bozdoğan'ın (30) seçim çalışmalarında kullandığı park halindeki minibüse pompalı av tüfeğiyle ateş açıldı. Olayda yaralanan olmazken, parti genel merkezinden yapılan açıklamada, “Bu kurşunlar yalnızca Memleket Partisi'ne ve adayımıza değil, demokrasimize ve Tarsus halkının iradesine karşı sıkılmıştır” denildi.

Fotoğraf: AA

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Akşam saatlerinde bir programa katılmak üzere Tarsus ilçesine bağlı Yüksekköy Mahallesi'ne giden Memleket Partisi Tarsus Belediye başkan adayı Ozan Bozdoğan'ın seçim çalışmalarında kullandığı park halindeki minibüse pompalı tüfekle kurşunlandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, saldırıyı gerçekleştirenleri yakalamak üzere çalışma başlattı. Memleket Partisi'nin adayı Bozdoğan'ın babası Memleket Partili mevcut Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan da olayın ardından bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın bir yıl önce tehdit edildiği, o dönem savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

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Bu arada Haluk Bozdoğan'ın saldırı sonrası bir mahalle toplantısına gittiği ve üzerinde çelik yelek bulunduğu görüldü.