Memlükler Kurucusu, Tarihi, Özellikleri ve Hükümdarları: Memlükler Devleti Kim Tarafından Yıkılmıştır?

MEMLÜKLER TARİHİ

Memlükler tarihi ile eskiden olduğu gibi günümüzde de dikkat çeker. Memlükler, başlangıçta köle asker olarak orduya alınmıştır. Sonrasında zamanla kendi devletlerini kurarak bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Takvimler 1250’yi gösterdiğinde Mısır’da kurulan Memlükler Devleti, Mısır'da güçlü bir hükümet kurmuştur. Bilhassa İslam dünyasında önemli bir askeri güç olmalarıyla dikkat çekerler. Bunun yanı sıra Memlükler, Selahaddin Eyyübî’nin ardından gelen güç boşluğunda büyük çatışmalara girmişlerdir. Bilhassa Haçlılarla ve Moğollarla büyük çatışmalara girmeleriyle bilinirler. Memlükler, 1517 yılında Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethedilene kadar Mısır’ı ve çevresini yönetmişlerdir.

MEMLÜKLER ÖZELLİKLERİ

Memlükler özellikleri ile dikkat çeken devletler arasındadır. Köle kökenli bir askeri sınıfın kurduğu bu devlet şu özelliklere sahiptir;

• Memlükler, başlangıçta köle olarak alınan askerlerden oluştur. Bu askerler, eğitim alarak zamanla yönetici sınıfa evrilmiştir.

• Memlükler kurucusu Kıpçak kökenli Bahrî’dir.

• Memlükler sınırları özellikle en güçlü dönemlerinde Mısır, Suriye, Hicaz ve çevresindeki topraklarıdır.

• Bu devlet, özellikle Haçlı Seferleri'ne karşı İslam dünyasında birleşme çabalarıyla dikkat çeker.

• Memlükler dönemi; mimari eserler, medreseler, camiler ve diğer kültürel yapılar bakımından oldukça zengindir. Ayrıca bilim, felsefe ve tıp alanında da önemli katkıları vardır.

• Bu devlet, savaşçı kimliği ve diplomatik ilişkileriyle öne çıkar. Haçlılarla ve Moğollarla savaşlarda büyük zafer kazandıkları da bilinenler arasındadır.

MEMLÜKLER HÜKÜMDARLARI KİM?

Memlükler hükümdarları şunlardır;

• İzzeddin Aybek (1250-1257): Memlükler’in ilk hükümdarıdır.

• Sultan Baybars (1260-1277): Haçlılara karşı zaferler kazanmış ve Memlükler Devleti’nin en büyük hükümdarlarından biri olarak tarihe geçmiştir.