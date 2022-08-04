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Memur enflasyon farkı ne kadar? 2023 Ocak memur zammı ne kadar olacak?

Memur zammı için belirleyici olan Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK verilerine göre Temmuz ayı enflasyon rakamları, aylık bazda 2.37 artarken yıllık yüzde 79,60'a yükseldi. Böylece 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenen memur zammı için ilk veri netleşmiş oldu. İşte, 2022 enflasyon farkı ve memur zammı ile ilgili detaylar...

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  • Memur enflasyon farkı ne kadar ve toplu sözleşme zam oranı yüzde kaç olacak? 2023 Ocak ayı memur maaş zammı ne kadar ve kaç TL olacak?

    Memur enflasyon farkı, Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Temmuz ayı memur zammı, 2022 yılı ilk 6 aylık verilere göre yüzde 34,85 enflasyon farkı ve %7'lik toplu sözleşme zammı ile  yüzde 41,69 olarak belirlenmişti. Temmuz ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte 2023 yılı memur maaş zammı için ilk veri netlik kazanmış oldu. Gelişmelerin ardından milyonlarca memur ve memur emeklisi "Memur enflasyon farkı ne kadar, Ocak memur zammı ne kadar olacak" sorusuna yanıt arıyor. İşte, Memur enflasyon farkı ve memur zammı hakkında merak edilenler...
  • Memur enflasyon farkı ne kadar ve toplu sözleşme zam oranı yüzde kaç olacak? 2023 Ocak ayı memur maaş zammı ne kadar ve kaç TL olacak?

    MEMUR ZAMMI NE KADAR OLMUŞTU?

    Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte memur maaş zamları netlik kazandı. Buna göre SSK ve BAĞ – KUR emekli aylıkları yüzde 42.35, memur ve emekli memur aylıkları yüzde 41.69 oranında artış gösterdi.

    Memur ve memur emeklileri yüzde 34,85 enflasyon farkı ve %7'lik toplu sözleşme zammı ile Temmuz ayı toplam zam oranı yüzde 41,69 olarak belirlendi.
  • Memur enflasyon farkı ne kadar ve toplu sözleşme zam oranı yüzde kaç olacak? 2023 Ocak ayı memur maaş zammı ne kadar ve kaç TL olacak?

    2023 OCAK MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

    Temmuz ayında yüzde 41.69 oranında zam alan memurların gözü 2023 Ocak memur zammına çevrildi. Ocak zammı detayları 2022 yılının ikinci altı aylık enflasyon rakamları ile belirlenecek.
  • Memur enflasyon farkı ne kadar ve toplu sözleşme zam oranı yüzde kaç olacak? 2023 Ocak ayı memur maaş zammı ne kadar ve kaç TL olacak?

    TEMMUZ AYI ENFLASYON RAKAMLARINDA SON DURUM NE?

    Temmuz ayı enflasyon oranı 3 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 10:00’da açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre enflasyon Temmuz ayında %2,37 olurken, yıllık bazda %79,60 olarak belirlendi.

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