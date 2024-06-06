Memur ve emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? 2024 Haziran ayı emekli ve memur maaşları erken yatar mı?
Memur ve emekli maaşları ödeme tarihleri gündemdeki yerini aldı. Emekli bayram ikramiyelerinin 10-14 Haziran tarihleri arasında yatırılacağının açıklanmasıyla gözler maaşlara çevrildi. Geçtiğimiz dini bayramlarda ödeme tarihlerinin öne çekilmesinden dolayı "Memur ve emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı?" sorusu gündeme geldi. İşte, 2024 Haziran ayı SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ile memur maaşları ödeme tarihleri hakkında son dakika gelişmeler...
Kurban Bayramı öncesinde memurlar ve emekliler maaş ödeme tarihlerini sorgulamaya başladı. Bu yıl 16 Haziran'da başlayacak olan Kurban Bayramı'na kısa bir süre kalmasıyla emekli ve memur maaşı ödeme tarihleri araştırması sıklaştı. Bayram tatili boyunca bankaların kapalı olacak olması sebebiyle maaşların öne çekilip çekilmeyeceği merak konusu oldu. Peki, 2024 Haziran ayı emekli ve memur maaşları bayramdan önce erken yatacak mı? İşte, konuya dair güncel bilgiler...
MAAŞLAR ERKEN YATAR MI?
Emekli ve memur maaş ödemelerinin öne çekilip bayramdan önce ödeneceğine ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak geçtiğimiz dini bayramlarda maaş ödemeleri, bayram tarihine göre öne çekilmişti.
Bu bilgiler ışığında Kurban Bayramı'nın 16-19 Haziran tarihlerine denk gelmesi nedeniyle ödemelerin bu tarihlerden hemen önce yapılabileceği ihtimali bulunuyor. Konuya dair resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecek.
MEMUR MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?
Memur maaşları, her ayın 15'inde hesaplara yatırılıyor. Ancak bu bayramda maaşın Cumartesi gününe denk gelmesi ve Kurban Bayramı arifesi olması nedeniyle ödemelerin 10-14 Haziran haftasında yatırılması bekleniyor.
EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?
Emekli maaşları her ayın 17’si ile 26’sı arasında ödeniyor. Bayram tarihi ile maaş ödenme tarihi çakıştığı için emekli maaşlarının bayramdan önce yatırılacağı düşünülüyor.
Normal şartlarda da emekli vatandaşların, maaşları bayram öncesi ödeniyor.
EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENİYOR?
4A SSK Emekli Maaşı Ödeme tarihleri
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
4B BAĞ-KUR Emekli Maaşı Ödeme tarihleri
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.
4C Emekli Sandığı Maaşı Ödeme tarihleri
Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir.
Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;
Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde
Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;
Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde
Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler;
Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde maaşlarını alırlar.