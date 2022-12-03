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Milyonları ilgilendiriyor! Memur zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca memurun yakından takip ettiği memur zammı hesaplamalarında sona geliniyor. TÜİK tarafından 5 Aralık Pazartesi günü açıklanacak olan enflasyon oranı ile 5 aylık enflasyon verileri netlik kazanacak. İşte yeni memur zammı detayları...

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  • MEMUR ZAMMINDA SON DURUM 2023: 2023 Ocak yeni memur zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olur? Memur zammı ile yeni maaş tablosu

    Aralık ayına girilmesiyle maaş zamlarında son hesaplamalar başladı. Yeni yılda yapılacak zam ile en düşük memur maaşının ne kadar olacağı merak edilirken Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç'ın tahminleri ile memur zammı ve en düşük memur maaşı hakkında güncel bilgileri haberimizde derledik. İşte ayrıntılar...
  • MEMUR ZAMMINDA SON DURUM 2023: 2023 Ocak yeni memur zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olur? Memur zammı ile yeni maaş tablosu

    MEMUR MAAŞLARINA NE KADAR ZAM GELECEK?

    Memur maaşlarına 6 aylık enflasyon farkının toplamına göre zam yapılır. Son zam Temmuz ayında Haziran ayı enflasyon farkının açıklanmasıyla birlikte yapıldı. Yani Temmuz ayı itibariyle 6 aylık enflasyon oranının toplamı emekli ve memur zammı olacak. Son 6 aylık enflasyon farkı toplamı ise 3 Ocak 2023'te Aralık ayı enflasyon farkının açıklanmasıyla netleşecek. 
  • MEMUR ZAMMINDA SON DURUM 2023: 2023 Ocak yeni memur zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olur? Memur zammı ile yeni maaş tablosu

    4 AYLIK ENFLASYON FARKI TOPLAMI BELLİ OLDU

    Şimdiye kadar 4 ayın (Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim)  enflasyon farkı açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre ise 4 aylık enflasyon farkı toplamı yüzde 10.45 olarak hesplandı. Pazartesi günü ise Kasım ayı enflasyon farkının açıklanmasıyla birlikte son 5 aylık enflasyon farkının toplamı netleşecek. 

    Fiyat Endeksi (Tüketici Fiyatları) (2003=100)

    TÜFE (Yıllık % Değişim) TÜFE (Aylık % Değişim)

    10-2022 85.51 3.54

    09-2022 83.45 3.08

    08-2022 80.21 1.46

    07-2022 79.60 2.37
  • MEMUR ZAMMINDA SON DURUM 2023: 2023 Ocak yeni memur zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olur? Memur zammı ile yeni maaş tablosu

    İKİ TAHMİN ÖNE ÇIKTI: YÜZDE 14,09 - YÜZDE 17,03

    Öte yandan memur ve memur emeklilerine ise 6 aylık enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşme oranı da zam olarak ekleniyor. Olası tahminler gerçekleşirse memur ve  yıl sonu enflasyon artışının yüzde 60 olması halinde yüzde 14,09 zam, yıllık enflasyon artışının yüzde 65 olması durumunda ise yüzde 17,03 oranın da zam yapılması bekleniyor. 

    TAHMİNİ EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK? 

    Maaşlara tahminlere göre zam yapılması halinde hali hazırda 9 bin 51 lira olan en düşük memur maaşı 10 bin 300 veya 10 bin 600 lira arasında yükseliyor.

    Refah payı artışı yapılması halinde ise bu oranlar daha da yükselecek. Kesin verileri ise 3 Ocak'ta 6 aylık enflasyon farkının netleşmesiyle belli olacak.
  • MEMUR ZAMMINDA SON DURUM 2023: 2023 Ocak yeni memur zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olur? Memur zammı ile yeni maaş tablosu

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN REFAH PAYI SİNYALİ!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asgari ücretten memur ve emekli maaşına kadar tüm kesimlerin gelirlerini yılbaşında ciddi şekilde yükselterek refah kaybını gidermekte kararlıyız" dedi.
  • MEMUR ZAMMINDA SON DURUM 2023: 2023 Ocak yeni memur zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olur? Memur zammı ile yeni maaş tablosu

    Çalışanların aldıkları maaşlardan enflasyon oranı düşüldükten sonra yapılan artıştan hesaplanarak ödenen refah payının yılbaşında yüzde 5 ile 10 arasında verilmesi gündeme geldi. 
  • MEMUR ZAMMINDA SON DURUM 2023: 2023 Ocak yeni memur zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olur? Memur zammı ile yeni maaş tablosu

    MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?   

    UNVAN VE DERECE Ocak Temmuz (TL)

    Vali 23.062 32.677

    Genel müdür (1/4) 20.031 28.382

    Şube müdürü (Lisans - 4/1) 9.162 12.982

    Memur (Lise - 15/1) 6.388 9.051

    Öğretmen (9/1) 7.091 10.047

    Kaymakam 1. sınıf (4/1) 12.442 17.629

    Başkomiser (8/1) 10.114 14.331

    Polis memuru (11/1) 9.268 13.132

    Pratisyen hekim (8/1) 10.772 15.263

    Uzman hekim (7/1) 11.278 15.980

    Hemşire (Lisans - 9/1) 7.947 11.260

    Mühendis (8/1) 9.814 13.905

    Teknisyen (Teknik lise - 13/1) 6.888 9.760

    Araştırma görevlisi (8/1) 10.264 14.543

    Vaiz (Lisans - 9/1) 7.514 10.647

    Avukat (9/1) 9.458 13.401

    Hizmetli (Lise - 15/1) 5.953 8.435

    Maaş hesaplamalarında bekâr, çocuksuz, mesleğine yeni başlamış kişiler esas alınmıştır.

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