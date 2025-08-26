HÜKÜMET 3. ZAM TEKLİFİNİ VERDİ

Memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına 2026 ve 2027 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinde süreç devam ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Memur Konfederasyonları ve Sendika Genel Başkanları ile Kamu İşveren Heyetinin son teklifini görüşmek üzere bir araya geldi. Buna göre;

• 2026 yılı için ilk altı ay yüzde 11; ikinci altı ay yüzde 7

• 2027 yılı için ilk altı ay yüzde 4; ikinci altı ay yüzde 4 oranında artış teklif edildi.

Ayrıca 15 Ağustos 2025’te verilen 1.000 TL taban aylığı artış teklifi de ayrıca yinelendi.