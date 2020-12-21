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Menajerimi Ara 17. bölümde neler oldu? Menajerimi Ara 18. bölüm fragmanı izle!

Star TV'nin sevilen dizisi Menajerimi Ara nefes kesen 17. bölümüyle dün akşam seyirciyle buluştu. Dicle'nin Gülin'e babasıyla ilgili söylediği yalan başına dert olur. Yetkin Dikinciler'in ajansa gelmesi Dicle'yi zor durumda bırakır. Menajerimi Ara 17. bölümde neler oldu? Menajerimi Ara 18. bölüm fragmanı izle!

Menajerimi Ara 17. bölümde neler oldu? Menajerimi Ara 18. bölüm fragmanı izle!

Menajerimi Ara 18. bölüm fragmanı yayınlandı! Mayda'nın ipleri eline alması ajansta bütün huzuru kaçırır. Mayda'nın Erhan Yazıcıoğlu ısrarı Feris'i zor durumda bıraksa da sonunda Feris kazanır. Menajerimi Ara 17. bölümde neler oldu? Menajerimi Ara 18. bölüm fragmanı izle!

MENAJERİMİ ARA 18. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mayda’nın Erhan Yazıcıoğlu'nu Ego'ya gelmesini istemesi Ego Ajans menajerlerini zor durumda bırakır. Feris’in yapacağı hamleler her şeyi daha da karmaşıklaştırır. Çınar, oyuncusu Hayrettin'i magazincilerin dilinden kurtarmak için çeşitli yollar ararken bir yandan iş ve aşk arasında bir seçim yapmak zorundadır.

Barış ve Dicle arasında başlayan oyun iki taraf için de büyük gelişmelere sebep olur. Feris’in, Emir'i Dicle'nin temsil etmesini istemesi Emir'i de Dicle'yi de heyecanlandırır. Bu karar ise herkes için yeni bir dönemin başlangıcıdır.
Kıraç ve Serkan arasında geçmişin gizemli sır perdesi aralanırken bu durum Kıraç’ı büyük bir çıkmaza sokar. Mayda’nın Dicle’nin babası ile ilgili öğrendikleri ise merak konusudur.

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