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        Haberler Gündem Menderes Belediye Başkan Yardımcısını makam odasında darbeden 2 şüpheli tutuklandı

        Menderes Belediye Başkan Yardımcısını makam odasında darbeden 2 şüpheli tutuklandı

        İzmir'in Menderes ilçesi Belediyesi Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez'in makam odasında darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan Yakup T. ile kuzeni Halil K. tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 16:57 Güncelleme: 04.12.2024 - 16:57
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        Belediye başkan yardımcısı makam odasında darp edilmişti! Yeni gelişme
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        İzmir'deki olay, dün saat 12.30 sırasında Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez'in makam odasında meydana geldi. İddiaya göre, Yakup T., bir grup arkadaşıyla iş yeri ruhsatı için Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez ile görüşmeye gitti. Görüşme sırasında, gerginlik yaşandı. Yakup T., tabancasını çekip, Sönmez'i tehdit etti. Kuzeni Halil K. de Belediye Başkan Yardımcısı Sönmez'i darbetti. Sönmez durumu polise bildirip, şikayetçi oldu. Polis, şikayet sonrası Yakup T. ile kuzeni Halil K.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Rüzgar Sönmez ise ambulansla Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sönmez'in aldığı darp sonucu tek gözünde geçici görme kaybı yaşadığı bildirildi. İzmir Valiliği de yaptığı yazılı açıklamada, olayın kolluk kuvvetlerince takip edildiği vurgulandı.

        GÖREVİNE BAŞLADI

        Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez, tedavisi sonrası tekrar görevine başladı. Sosyal medya hesabından göreve döndüğünü duyuran Sönmez, "Yaşadığım darp nedeniyle gözümde oluşan geçici görme bozukluğu dışında sağlık durumum gayet iyi. Geçmiş dönem ile alakalı olan bir ruhsat olayı yüzünden konuya hassasiyetle yaklaşmamızın sonucunda ortaya çıkan bu durumu kamuoyunun vicdanına bırakıyorum" dedi.

        SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

        Yakup T. ile kuzeni Halil K.'nin polisteki ifadelerinde, "Ruhsat başvurusu için bizi çağırdılar, görüşmeye gittik. Sonrasında polis tarafından darp gerekçesiyle gözaltına alındık. Ancak kimseye saldırmadık" dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı.

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