Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Onur Özütoprak, Mehmet Ali Akkor, Ogün Kamacı
Menemenspor: Emre Selen, Rıdvan Koçak (Dk. 12 Yusuf Talum),Furkan Bayır, Domgjonas, Emir Han Topçu, Mohamed (Dk. 73 Zenke),Adamu (Dk. 82 Berkay Samancı),Traore (Dk. 46 Ömer Şahbaş),Akanbi, Tayfun Aydoğan, Okan Yılmaz (Dk. 46 Mehmet Aytemiz)
BeypiliçBoluspor: Selmani, Oğuzhan Berber, Aykut Demir, Emin Bayram, Ensar Bilir (Dk. 46 Muhsin Yıldırım),Gyasi (Dk. 65 Abdullayev),Burak Asan, Muhammed Gümüşkaya, Gökhan Sazdağı (Dk. 85 Arda Köksal),Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 74 Alican Özfesli),Hamza Gür (Dk. 65 Kasongo)
Goller: Dk.17 Hamza Gür, Dk. 49 ve 54 Gökhan Sazdağı (Beypiliç Boluspor)
Kırmızıkart: Dk. 45 Yusuf Talum (Menemenspor)
Sarıkartlar: Dk. 36 Furkan Bayır, Dk. 78 Domgjonas, Dk. 90+2 Mehmet Aytemiz (Menemenspor),Dk. 77 Muhammed Gümüşkaya (Beypiliç Boluspor)
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