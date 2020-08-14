Menopozda ateş basması nasıl geçer?

Kadınların menopoz süresince yaşamış oldukları ve sık sık tekrarlanan ateş basması menopozun belirtileri açısından doğaldır. Vazomotor olarak adlandırılıan ateş basması bazı semptomların ortaya çıkması ile yaşanmaktadır. Bu ateş basmaları en az bir kaç yıl sürmesi ihtimalini taşımaktadır. Bazen de daha fazla uzayabilir. Bazen ilk yıllarda görülmese de sonradan ortaya çıkabilmektedir. Bu ateş basmalarının nedeni tam olarak bilinmemesine rağmen vücudun ısı sisteminin bozulması ile ortaya çıkması ihtimali üzerinde durulmaktadır. Vücuttaki ısı düzeninin bozulması ile özellikle geç saatlerde ve gece ortaya çıkabilmektedir. 3-5 dakikalık bir süreçtir ve sonrasında kaybolur.

Genelde ateş basmaları vücudun üst kısmında yüz, göğüs ve kafada ortaya çıkar. Bu yüzde kızarma, sıcaklık hissi, üşüme, kollarda uyuşma, titreme, nabız yükselmesi, uyuşukluk hissi ve halsizlik gibi belirtiler vermektedir. Genelde %80 civarındaki kadında bu durum bir yıllık bir süreçle devam etmektedir. Ateş basmaları 60 yaşlarına ve hatta 70 li yaşlara kadar devam edebilir, ihtimalleri söz konusu olmaktadır. Bu biraz kültürel alt yapıya ve beslenme alışanlıklarına göre değişiklikler göstermektedir. Tedavi ihtiyacı gereken durum her kadında ortaya çıkmayabilir. Sık sık görülmenin yanında gün içinde bir kez de görülebilmektedir.

Ateş basmaları; kütürel etkilerle ve beslenme alışanlıkları ile artabilir. Fiziksel olrak hareketsiz yaşamakta etkenleri artırır. Kilolu kişilerde daha sık görülür ve erken başlaması ve geç bitmesi ihtimali yüksek olmaktadır.

Ateş basması nasıl geçer?

Kalın ve dar giysiler giyilmemeli

Sıcak ortamlarda fazla kalmamalı

Sıcak duş yapmamalı, ılık tercih etmeli

Bol su içmeli

Stresli ortamlardan uzak durmalı

Pamuklu çamaşırları tercih etmeli

Acı ve baharat içeren gıdalardan uzak durmalı

En az gün içinde yarım saat yürüyü, egzersiz ve spor yapılmalı

Sigara ve alkol tüketmemeli

Kafein ve çay gibi içecekler fazla tüketilmemeli

Ateş basmasına neden olan durumları kişi belirlemeli ve bu durumlarda olmaktan kaçınmalıdır.