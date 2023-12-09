Meral Akşener'den vatandaşların '6'lı masa' sorusuna yanıt

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "Arkadaş, 6 kişi oturuyoruz, konumuz şu, biz o gün adayın nasıl yöntemle seçileceğini konuşmak için oturmuşuz. Bir baktık aday ismi konuşuluyor. Buna itiraz ettim, dedim ki Biz adayın seçilme yöntemini konuşacaktık. Onun için ben kimseyi de incitmek istemiyorum. Sonuç itibarıyla 5 arkadaşımız Kemal Bey'i söyledi. Ben de sizin istediğiniz 2 kişiyi söyledim ve dedim ki, tamam Kemal Bey'in de adı olsun, başkaları varsa onlar da olsun, bu iki arkadaşımızın da ismi olsun."

"BENİM HER İŞİM AÇIKTI"

Akşener, araştırma yaptırıp çıkacak sonuca uymayı önerdiğini anlatarak, "Dedim ki Ortalaması kimse onun arkasında duralım ve itiraz etmeyelim. En fazla bir haftalık süreç bu. Bana dendi ki orada, bunu geçen gün Ali Babacan Bey de söyledi, Siz istemiyorsanız 5 kişi olarak imzalayalım, siz gidebilirsiniz. Dolayısıyla peki dedim. O zaman hem Ali Babacan hem de Sayın Davutoğlu dediler ki Yok yok. Yani Yıkıp dökmeyin. Ondan sonra tekrar bu konuyu arkadaşlarla tartışıp bir yetki almak üzere geri döndüm. Benim her işim açıktır, zaten gizli iş yapamıyorum ki ortaya çıkıyor." dedi.

"İMAMOĞLU VE YAVAŞ 02.15'TE EVİME GELDİLER"

Yaşanan bu gelişmelerin ardından arkadaşlarının, bir daha masaya oturmamasını istediğini dile getiren Akşener, şunları kaydetti:

"Sonra gece hem İmamoğlu hem de Sayın Mansur Yavaş evime 02.15te geldiler. İkisine de son kere sordum, Sen aday olabilir misin, sen aday olabilir misin? Hayır dediler. Bunun üzerine bir teklif yapıldı. O teklif de şu, normalde genel başkanların hiçbiri olmayacak. Yani başkan yardımcısı ikisi olacak. Bu çok uygun bir şeydi. Bununla kazanma ihtimali yüksekti. Sonra bir kağıt yazdık, gizli saklı değil. Ben geldim tekrar topladım arkadaşları, ortak hazırladığımız yazıyı okudum arkadaşlara. O iki belediye başkanı arkadaşa da Kemal Bey'in bilgisi var mı? dedim, Var dediler. Ben o yazıyı okuyunca 3 kişi hariç arkadaşlarım, Masaya tekrar dön. dediler. Şimdi buradaki halime bak, yazık bana da. Sonra döndük otele gittik, iki belediye başkanı, ben, Kemal Bey yüz yüze Tamam dedik. Bunun üzerine masaya gittik, ben kağıdı imzalayacağız zannediyorum, önce bir arkadaş, sonra Sayın Babacan dedi ki Bizim bundan haberimiz yok. Ben masanın haberi var zannediyorum. Ondan sonra burada bana Aklın yeni mi başına geldi? diyebilirsin. Sorguladığım yer burası kendimle ilgili."

"BAŞARILI DEĞİLİZ"

Akşener, konuya ilişkin açıklamasını, elini kafasına vurarak, "Hani şu hareketi yapasım var kendime." sözleriyle tamamladı.

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde 44 milletvekili çıkardıklarını anımsatan Akşener, "Biz başarılı mıyız? Hayır ama öldük mü? O da hayır. Ölmedik devam ettiriyoruz ama başarılı değiliz. Bu netlikte konuşalım." ifadelerini kullandı.

Meral Akşener, şöyle devam etti:

"Fakat şöyle bir durum var. AK Parti kazanır-kazanmaz kısmı ayrı, ama biz AK Partiyi yenmek üzere bir teklif götürdük 2019da CHPye. Hatta Sayın Bakanım (Koray Aydın), ben randevu aldım Kemal Beyden, gizli bir şekilde görüştüler, teklifi biz götürdük. Hedefimiz İstanbul ve Ankaraydı. Çünkü İstanbul ve Ankara alındığında 2023te Cumhurbaşkanlığını kazanır ve bu garip, acayip sistemi ortadan kaldırırız diye. 2023e geldiğimizde gördük ki bizim gayretlerimizin sonucu yok. İstanbulu alan Türkiyeyi alırdı., Tayyip Bey diyordu ve nitekim öyle olmuştu."

"Normal şartlarda bizim için de öyle olacaktı. Soru şu, iki belediyeyi aldık, ikisi de gerçekten Türkiyede yaşayan herkesin teveccühünü kazandı. Şimdi, millet istedi ben değil ya. Her bir vatandaş ve her bir kul gibi o görevi ben isterim, sizin beni istemenizi isterim. Ama onları istediniz. Oldu mu? Olmadı. Şimdi demek ki sürekli birilerine yardımcı olmak bu sistemin değişmesine sebep olmuyormuş. Sürekli biz, destekle baba destekle, sonuç Cumhurbaşkanlığında Sayın Erdoğan oturuyor, AK Parti oturuyor. Ondan bahsediyorum. Bunu doğru anlatabilirsek birbirimize buradan Türkiye kazanır. Mesele biz değil."

Akşener, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyıkı da makamında ziyaret etti.