Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul Sonbahar/Kış 2019 sezonu 19-22 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında koleksiyonlarını sergileyecek olan marka ve tasarımcılar arasında Arzu Kaprol, Aslı Filinta, Belma Özdemir, Brand Who, Cele-Brand, Ceren Ocak, Çiğdem Akın, Clımber, Damat, DB Berdan, Emre Erdemoğlu, Emre Pakel, Exquıse, Ezra Tuba, Giray Sepin, Gökhan Yavaş, Gülçin Çengel, Guntas, Hemıngton, House Of Ogan, Karma 1:Selen Akyüz&Thırd, Kiğılı, Kıth&Kın, M.O.F.C. Eda Güngör, Mehtap Elaıdı, Meltem Özbek, Mercedes-Benz Presents Özgür Masur, Miin By Kadir Kılıç, Murat Aytulum, New Gen By IMA, Önder Özkan, Özlem Erkan, Özlem Kaya, Özlem Süer, Şebnem Güntay, Sudı Etuz, Tuba Ergin, W-S-M yer alıyor.

Etkinliğin 13. sezon takviminde moda endüstrisinin tecrübeli isimlerinin yanı sıra, yetenekli genç tasarımcılar da ağırlıklı olarak dikkat çekiyor. Mercedes-Benz Türk, bu sezonda da Türk modasının önde gelen isimlerinden Moda Tasarımcıları Derneği Eş Başkanı Özgür Masur'un Sonbahar/Kış 2019 koleksiyonunu “Mercedes-Benz presents Özgür Masur” ismiyle sunacak. Etkinlik takvimi ise şöyle: