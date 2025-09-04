Merih Demiral: Dünya Kupası yolunda tek yürek
A Milli Takımımızın defans oyuncusu Merih Demiral, 3-2'lik Gürcistan galibiyetinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Giriş: 04.09.2025 - 22:37 Güncelleme: 04.09.2025 - 22:37
2026 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu ilk maçında Gürcistan'ı 3-2 yenen milli takımımızın defans oyuncusu Merih Demiral, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Mücadelenin başarılı isimlerinden Merih Demiral, maç sonunda anlamlı bir paylaşım yaptı.
Merih Demiral: "Sahada terimizin her damlası, milyonların hayali için… Dünya Kupası yolunda tek yürek"
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ