Piyasaların gözü bu kararda! Merkez Bankası faiz kararı beklentisi ne yönde?
Merkez Bankası faiz kararı hakkında araştırmalar gündemdeki yerini aldı. Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı öncesinde beklentinin ne yönde olduğu yatırımcılar tarafından aranırken toplantı tarihi hakkında güncel gelişmeleri haberimizde derledik. İşte Merkez Bankası faiz kararının açıklanacağı tarih...
Son Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ağustos ayında yapılmıştı. Hatırlanacağı gibi Ağustos ayında gerçekleşen Para Politikası Kurulu toplantısında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini piyasa beklentisinin üzerinde 750 baz puan artırarak yüzde 17,50'den yüzde 25'e çıkarmıştı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun yayımladığı takvim ile güncel toplantı tarihi ve geçen ayın kararı hakkında ayrıntıları haberimizde bir araya getirdi. İşte merak edilenler...
MERKEZ BANKASI EYLÜL AYI FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 21 Eylül 2023 Perşembe günü toplanacak. Faiz kararının ise Merkez Bankası'nın resmi internet sitesi üzerinden saat 14.00'te açıklanması bekleniyor.
MERKEZ BANKASI FAİZLERİ ARTIRDI
Merkez Bankası beklentilerin altında bir şekilde 250 baz puanlık faiz artırımına giderek politika faizini yüzde 17.5'e yükseltti. Türkiye'de yakın döneme ilişkin göstergelerin enflasyonun ana eğiliminde yükselişin sürdüğüne işaret ettiği vurgulanan PPK karar metninde "Bu gelişmede yurt içi talepteki güçlü seyir, ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile hizmet enflasyonundaki katılık belirleyici olmaktadır. Kurul, bu unsurlara ek olarak vergi düzenlemeleri ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın enflasyon üzerinde ilave olumsuz etki yapacağını öngörmektedir" denildi. Parasal sıkılaştırmanın 'gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde' kademeli olarak güçlendirileceği belirtildi.
AĞUSTOS AYI FAİZ KARARI NE OLDU?
Merkez Bankası'nın merakla beklenen faiz kararı belli oldu. Para Politikası Kurulu, politika faizini 7,5 puan artırarak yüzde 25'e yükseltti.
Faiz artışı piyasa beklentilerinin üç katı oldu. Son üç aydaki faiz artışı 16,5 puanı buldu.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTI TAKVİMİ 2023
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