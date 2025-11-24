Merkez Bankası PPK toplantısı ile faiz kararının ne zaman açıklanacağı, ekonominin bu haftaki ana gündem konuları arasında yer alıyor. Ekim ayında Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 39,5'e çekti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan düşürerek yüzde 39,5'e çekmişti. Peki, Aralık 2025 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, ayın kaçında?