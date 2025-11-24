Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, ayın kaçında?
Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım sürüyor. İç piyasalara yön veren politika faizi, aralık ayında Merkez Bankası tarafından yeniden belirlenecek. Piyasalarda dikkatler Merkez Bankası faiz indirecek mi? sorusuna yönelmişken, beklenti anketine katılan ekonomistlerin yorumu belirleyici oluyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, ayın kaçında?
Merkez Bankası PPK toplantısı ile faiz kararının ne zaman açıklanacağı, ekonominin bu haftaki ana gündem konuları arasında yer alıyor. Ekim ayında Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 39,5'e çekti. Peki, Aralık 2025 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, ayın kaçında?
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TCMB’nin yayımladığı takvime göre Kasım ayında PPK yapılmayacak. Yılın son kritik toplantısı ise 11 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek.
Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 39,5'e çekti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan düşürerek yüzde 39,5'e çekti.
Kurulun ayrıca Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 43,5’ten yüzde 42,5’e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 39’dan yüzde 38’e indirdiği belirtildi.