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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Beklenti verileri açıklandı! şte Aralık ayı Merkez Bankası faiz beklentisi - Merak Edilenler Haberleri

        Merkez'in faiz kararı öncesi geri sayım! İşte Aralık ayı faiz beklentisi

        Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Aralık ayının son günlerinin gelmesiyle birlikte ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar merakla bu sorunun cevabını araştırıyor. Öte yandan Bloomberg HT tarafından Aralık ayı faiz kararı tahminleri açıklandı. İşte Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararıyla ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2023 - 09:07 Güncelleme: 19.12.2023 - 09:07
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        Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Karar öncesi geri sayım sürerken Bloomberg tarafından faiz beklentisi kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen tarih ve faiz kararıyla ilgili detaylar...

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        MERKEZ BANKASI ARALIK FAİZ KARARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, faiz kararını belirlemek için 21 Aralık 2023 Perşembe günü toplanacak. Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı aynı gün içerisinde saat 14.00'te açıklanacak.

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        MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

        Bloomberg'te yer alan habere göre; Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini beklentilerin üzerinde 500 baz puan yükseltmesinin ardından, 250 baz puan daha artışla politika faizini yüzde 42,50'ye yükseltmesini ve sıkılaşma adımlarının tamamlanmasını beklediğini açıkladı.

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        Daha önce tahminini yüzde 40 olarak belirleyen banka, TCMB kararının beklenenden daha fazla parasal sıkılaştırmaya işaret ettiğini belirtti.

        Bankanın açıklamasında "Bankanın politika faizini Aralık'taki toplantıda 250 baz puan yükselteceğini ve faiz artırımı döngüsünü yüzde 42,50'de tamamlayacağını bekliyoruz" denildi.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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