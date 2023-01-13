Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Gözler Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu liderliğinde düzenlenecek olan faiz kararı toplantısına çevrilmiş durumda. Bilindiği üzere Aralık ayında yapılan son toplantıda politika faizi yüzde 9'da sabit bırakılmıştı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte konuya dair detaylar...