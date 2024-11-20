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        Haberler Bilgi Ekonomi Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TCMB faiz kararı ne olur, faizler düşer mi?

        Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz toplantısı için geri sayım başladı. Kasım ayında Merkez Bankası'nın faiz konusunda nasıl yol izleyeceği, altın, döviz, borsa, ve mevduat faizi yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu hatırlanacağı üzere ekim ayında, politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutmuştu. Peki, "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" İşte 2024 Kasım ayı Merkez Bankası faiz toplantısı tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2024 - 19:13 Güncelleme: 20.11.2024 - 19:15
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        Merkez Bankası kasım ayı toplantısı için bekleyiş başladı. Para Politikası Kurulu (PPK) beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre, politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağı öngörüldü. Peki, "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TCMB faiz kararı ne olur, faizler düşer mi, sabit mi kalır?" İşte Merkez Bankası kasım ayı faiz kararına ilişkin tüm detaylar...

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        TCMB KASIM FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), 21 Kasım 2024 Perşembe günü saat 14.00'te Fatih Karahan başkanlığında toplanacak.

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        MERKEZ BANKASI KASIM FAİZ KARARI NE OLUR?

        AA Finans'ın TCMB'nin 21 Kasım Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

        Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.

        Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 49,10 olarak hesaplandı.

        Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 6'sı yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 48,5 ve 3'ü yüzde 47,5 olacağını öngördü.

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        TCMB EKİM FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu.

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