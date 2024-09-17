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        Haberler Bilgi Ekonomi Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman, Eylül ayı faiz beklentisi ne yönde? Merkez Bankası faiz beklenti anketi yayınlandı!

        Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman, Eylül ayı faiz beklentisi ne yönde?

        Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım devam ediyor. Para Politikası Kurulu eylül ayı toplantısı ardından faiz kararı netlik kazanacak. Son açıklanan karara göre faiz oranı yüzde 50'de sabit bırakılmıştı. Peki, 2024 Eylül Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2024 - 21:32 Güncelleme: 17.09.2024 - 21:32
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor. Bu kapsamda; AA Finans, 15 ekonomist ile yaptığı beklenti anketini paylaştı. İşte Merkez Bankası faiz kararı beklentisi ile "Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman, eylül ayı faiz beklentisi ne yönde?" sorularının yanıtları...

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        MERKEZ BANKASI 2024 EYLÜL FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Merkez Bankası Eylül faiz kararını 19 Eylül 2024 tarihinde açıklayacak.

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        MERKEZ BANKASI AĞUSTOS FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu. Temmuz ayında aylık enflasyonun ana eğiliminin önceki aya kıyasla sınırlı bir şekilde yükselirken, ikinci çeyrek ortalamasının altında kaldığı belirtilen duyuruda, "Üçüncü çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyonist etkisinin azaldığına işaret etmektedir. Mal enflasyonu düşerken hizmet enflasyonundaki iyileşmenin gecikmeli olacağı değerlendirilmektedir. " ifadelerine yer verildi.

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        EYLÜL AYI MERKEZ BANKASI BEKLENTİ ANKETİ NE DİYOR?

        AA Finans'ın TCMB'nin 19 Eylül Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu.Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.

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        Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 46,65 olarak hesaplandı. Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 2'si yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 2'si yüzde 47,5, 1'i yüzde 46,5 ve 5'i yüzde 45 olacağını öngördü.

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