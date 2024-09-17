Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor. Bu kapsamda; AA Finans, 15 ekonomist ile yaptığı beklenti anketini paylaştı. İşte Merkez Bankası faiz kararı beklentisi ile "Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman, eylül ayı faiz beklentisi ne yönde?" sorularının yanıtları...