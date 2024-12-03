Merkez Bankası'ndan Fintlix’e faaliyet izni

Fintlix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) faaliyet izni aldı.

TCMB'nin Resmi Gazete’de yayımlanan kararına göre, Fintlix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri'ne Kanun’un 12 maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) (Ç) ve (e) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri ile Kanun’un 18’inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen elektronik para ihracı hizmetini sunmak üzere elektronik para olarak faaliyet izni verilmesine karar verildi.