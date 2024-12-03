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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Merkez Bankası'ndan Fintlix’e faaliyet izni - İş-Yaşam Haberleri

        Merkez Bankası'ndan Fintlix’e faaliyet izni

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Fintlix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye faaliyet izni verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2024 - 07:21 Güncelleme: 03.12.2024 - 07:21
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        Merkez Bankası'ndan Fintlix'e faaliyet izni
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        Fintlix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) faaliyet izni aldı.

        TCMB'nin Resmi Gazete’de yayımlanan kararına göre, Fintlix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri'ne Kanun’un 12 maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) (Ç) ve (e) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri ile Kanun’un 18’inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen elektronik para ihracı hizmetini sunmak üzere elektronik para olarak faaliyet izni verilmesine karar verildi.

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