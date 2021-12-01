Merkez Bankası PPK toplantısı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kasım ayında gerçekleştirilen son Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinde yapılan 100 baz puanlık indirimin ardından döviz kuru ve buna bağlı olarak altın fiyatlarında yükseliş yaşanmıştı. Peki Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman, hangi tarihte? İşte ayrıntılar...

MERKEZ BANKASI PPK TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası Aralık ayı PPK toplantısı 16 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek. Toplantının ardından Aralık ayı faiz kararının saat 14:00'te açıklanması bekleniyor.

KASIM AYI PPK TOPLANTISI KARARI NE OLMUŞTU?

Merkez Bankası Kasım ayının 18'inde gerçekleştirilen PPK toplantısının ardından şu ifadelere yer verildi; Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 16’dan yüzde 15’e indirilmesine karar vermiştir.