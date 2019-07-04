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Merkez Bankası rezervleri

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 613 milyon dolar azalarak 96 milyar 397 milyon dolara geriledi

Merkez Bankası rezervleri
TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 28 Haziran'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 681 milyon dolar azalışla 73 milyar 544 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 21 Haziran ile biten haftada 74 milyar 225 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 68 milyon dolar artışla 22 milyar 785 milyon dolardan 22 milyar 853 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 613 milyon dolar azalarak 97 milyar 10 milyon dolardan 96 milyar 397 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezerviBrüt Döviz RezerviToplam Rezervler
28.12.201819.95071.98091.930
25.01.201919.86273.47093.332
22.02.201920.54979.12299.671
29.03.201920.83475.40896.242
05.04.201920.62776.67997.306
12.04.201920.85476.95597.809
19.04.201920.38175.56595.946
26.04.201920.43273.28493.716
03.05.201920.41872.63393.051
10.05.201920.66472.99493.658
17.05.201920.72771.74892.475 
24.05.201920.45573.09293.547
31.05.201920.51775.03895.555
07.06.201921.48574.89696.381
14.06.201921.65275.75597.407 
21.06.201922.78574.22597.010
28.06.201922.85373.54496.397

 

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