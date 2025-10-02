Habertürk
        Haberler Ekonomi Para Merkez Bankası toplam rezervleri, 182 milyar 953 milyon dolara çıkarak rekor kırdı - Para Haberleri

        Merkez Bankası toplam rezervleri, 182 milyar 953 milyon dolara çıkarak rekor kırdı

        Merkez Bankası toplam rezervleri, 26 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 100 milyon dolar yükselişle 182 milyar 953 milyon dolara çıkarak rekor kırdı

        Giriş: 02.10.2025 - 14:52 Güncelleme: 02.10.2025 - 14:52
        Merkez Bankası rezervlerinde rekor
        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 26 Eylül haftasında 182 milyar 953 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

        TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre, 26 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 601 milyon dolar artışla 86 milyar 699 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 19 Eylül'de 85 milyar 98 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

        Bu dönemde altın rezervleri, 2 milyar 499 milyon dolar yükselişle 96 milyar 254 milyon dolara çıktı.

        Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 26 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 100 milyon dolar artışla 178 milyar 853 milyon dolardan 182 milyar 953 milyon dolara yükseldi.

        TCMB rezervleri, Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

        Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
        26.01.2024 48.007 89.154 137.161
        23.02.2024 49.271 82.479 131.750
        29.03.2024 54.378 68.748 123.126
        26.04.2024 59.113 64.967 124.080
        31.05.2024 59.740 83.909 143.648
        28.06.2024 58.077 84.833 142.910
        19.07.2024 59.214 94.695 153.910
        29.08.2024 60.043 89.329 149.373
        27.09.2024 63.566 93.824 157.390
        25.10.2024 65.894 93.504 159.398
        1.11.2024 66.614 93.005 159.619
        13.12.2024 65.307 98.175 163.482
        27.12.2024 64.319 90.738 155.057
        24.01.2025 68.232 99.328 167.560
        14.02.2025 72.475 100.677 173.152
        14.03.2025 74.013 98.069 171.082
        21.03.2025 74.785 88.328 163.114
        04.04.2025 76.422 77.838 154.261
        30.05.2025 83.164 70.026 153.190
        05.06.2025 85.573 70.306 155.879
        13.06.2025 86.543 72.744 159.289
        20.06.2025 85.001 70.697 155.698
        18.07.2025 85.266 83.303 168.567
        25.07.2025 85.223 86.625 171.848
        08.08.2025 86.758 87.607 174.365
        15.08.2025 85.582 90.928 176.510
        22.08.2025 85.237 91.090 176.327
        29.08.2025 87.326 91.031 178.357
        05.09.2025 90.931 89.176 180.107
        12.09.2025 93.361 84.499 177.860
        19.09.2025 93.755 85.098 178.853
        26.09.2025 96.254 86.699 182.953
