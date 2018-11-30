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Merkür Akrep burcunda geri harekette

Merkür 7 Aralık’a kadar Akrep burcunda retroda olacak. Peki Merkür'ün Akrep burcunda gerilemesi burçları nasıl etkileyecek? Bengü Kadakal Karagül, Akrep burcunda geri harekette olan Merkür'ün etkilerini yazdı

30.11.2018 - 17:12 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Merkür; dualiteyi, bilgiyi ve kutuplaşmayı göstermektedir. Öğrenme, konuşma, yazma becerileri ve algı da bu gezegen tarafından belirlenmektedir. “Ben nasıl düşünüyorum?” “ Hayatı nasıl algılıyorum?” sorularını yanıtlar.

Merkür 7 Aralık’a kadar Akrep burcunda retroda olacak. Ardında bir hafta 13 Aralık tarihine kadar bu burçta düz seyredecek. Akrep sezgileri, sırları, gizleri temsil eder. Geçmişten gelen sırlar deşifre olabilir. Kendimizin farkında olma yolculuğuna katkı sağlayan bir sürece giriyoruz. Yüzleşmediğimiz derin tesirler açığa çıkabilir. Travmatik tutumlar, son sözü söyleme ihtiyacı artacaktır.

Akrep burcunun özümseme, fiziksel şartları hazırlama ve dönüştürme kapasitesi yüksektir. Bu dönemde özümsenmemiş dilde olan, üstümüze yapışmış maskeler deşifre olur. Algımız derinleşirken, ifadeler sertleşebilir.

Konsantrasyon düşer, odaklanma sorunu ve şüphe artar. Akrebin şüphesi, vesvese ve kini geçmişe dayanan husumetleri açığa çıkarırken ifadeler sertleşebilir. Görünenin altında yatan görünmeyeni irdelerken şefkat duygusundan hareket etmek bu süreçte önemlidir.

Başkalarının acılarından, sırlarından beslenen güdülerimiz açığa çıkarsa uzun vadede huzur bozan olaylar yaşanabilir. Merkür iletişim biçimimizi de gösterdiği için Akrep’te retrodayken, özenle seçilmiş duyarlı ifadeler, kendiyle meşgul olma, insani vasıfları öne çıkarma önem kazanacaktır.

Bu günlerde tarihe ve eskiye duyduğumuz merak artar. Müzeler, tarihi sohbetler keyif verebilir. Eski arkadaşlarımızla sohbeti özleyebiliriz. İşbirliği içinde olduğumuz, son dönemde çabamızı esirgediğimiz sosyal gruplara dönebiliriz. Hayattan daha fazla haz almak ve duyuları beslemek için spiritüel konular, kişisel gelişim seminerlerine katılabiliriz.

 

 

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