Her sene 3 kez retro hareketine geçen Merkür, etkisini göstermeye başladı. Astrologlar, Merkür Retrosu'nun burçlara etkilerini yorumluyor. Peki Merkür Retrosu burçlara etkisi neler? Merkür Retrosu ne zaman bitecek? İşte Merkür Retrosuna dair bilgiler...

MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BİTECEK?

İletişimi, seyahati, ifadeyi, elektronik eşyayı, eğitimi ve karar mekanizmasını sembolize eden Merkür’ün başlayan geri hareketi 19 Ekim'e kadar devam edecek.

MERKÜR RETROSU HANGİ TARİHLER ARASINDA?

Yılın son Merkür retrosu 27 Eylül – 19 Ekim günleri arasında Terazi burcunda gerçekleşiyor. Durağan seyri 26-27 Eylül'de olacak Merkür retrosunun diğer durağan seyri ise 17 ve 19 Ekim'de gerçekleşecek.

MERKÜR RETROSU NEDİR?

Merkür Retro'su yani gerileme anlamına gelen olayların bütününe denmektedir. Bir gezegenin geri harekette olması demek, aslında yörüngesinde yavaşlaması ve dünyadan bakıldığında da geri gidiyor gibi olmasından kaynaklanır. Bir gezegen gerilediği zaman astrolojik olarak dinlenme, yerinde sayma durumundadır.

Bu nedenle de yönettiği alanlar, aktiviteler iyi çalışamaz ve bir çok alanda kargaşalar ortaya çıkar. Merkür Retroları senede iki veya üç kez olabilir. İletişim gezegeni olduğu için hayatımızda önemli rol oynamaktadır. Merkür'ün yönettiği alanlar sadece iletişim değildir.

En önemlileri; iletişim, düşünce, haberleşme, yazma, teknoloji, seyahatler, ticaret, reklam, kitap ,senaryo ve yazılı kaynakları da yönetir. Merkür Retro'su İletişim gezeni varsayıldığı için, gündelik yaşantımızı bütünüyle etkileyebilir.

Tüm burçlar aslında bakarsanız bundan az da olsa etkilenecektir. Diğer yandan hayatımızdaki karışıklığa son vermek için Merkür retrosu mükemmel bir zamandır. Her şey kötüye gidiyor gibi görünse de hayatımızdaki fazlalıklardan kurtulabileceğimiz bu dönemi iyi değerlendirmemiz gerekir. Merkür retrosu döneminde sık sık yanlış anlaşılmalar, iletişim kopuklukları ve aksaklıklar yaşanabilir. Ayrıca teknolojik aletlerde sorunlar yaşanabilir, bilgilerde sorun çıkabilir.

MERKÜR RETROSU BURÇLARA ETKİSİ NELERDİR?

Bu hafta 14 Ekim'de Akrep burcunda başlayacak olan Merkür retrosunun etkilerini yoğun bir şekilde hayatımızda hissedebiliriz. Eski insanlar ve yarım kalan konular yeniden karşımıza çıkabilir!

Burcu ya da yükseleni Akrep, Boğa, Aslan ve Kova olanlar Merkür retrosundan daha fazla etkilenebilir, eskiye dönüş yaşayabilirler. Aynı zamanda bu cuma gecesi Terazi burcunda gerçekleşecek Yeni Ay etkilerini de bugün itibariyle hayatımızda hissetmeye başlayabilir, eski konularla ve eski ilişkilerle ilgili yeni gelişmeler yaşayabiliriz.

Terazi Yeni Ayı ise en çok burcu ya da yükseleni Terazi, Koç, Yengeç ve Oğlak olanları etkileyecek! Bu hafta salı ve çarşamba günleri Ay Başak burcunda ilerleyecek, iş hayatımıza yoğunlaşabilir ve yarım kalan işlerimizi tamamlayabiliriz.

Merkür retrosu Akrep burcunda 14 Ekim Çarşamba 04:06'da başlayacağı için bu hafta iletişimle ilgili karışıklıklar yaşayabilir ve eski sorunlarla uğraşmak zorunda kalabiliriz! Ay Başak burcundayken sarı ve yeşil renkleri enerjimizi dengeleyebilir.

15 ekim Perşembe ve 16 Ekim Cuma Ay Terazi burcunda ilerleyecek ve cuma saat 22:30'da gerçekleşecek Terazi Yeni Ayının etkilerini yoğun bir şekilde hayatımızda hissedeceğiz. Önemli bir bitiş ya da bitmiş bir ilişki ya da ortaklıkla ilgili yeniden başlangıç yaşayabiliriz. Her türlü ilişki gündemimizde olabilir, eski sevgili ya da eski iş ortağı ile yeniden bağlantı kurulabilir.

Tesadüfi ya da kadersel karşılaşmalar yaşanabilir, eski yarım kalan konularla ilgili hesaplaşmalar yaşanabilir. Ay Terazi burcundayken pembe ve yeşil renkleri enerjimizi arttırabilir. Bu hafta sonu ise Ay Akrep burcunda olacak ve aklımızdaki konuya yoğunlaşacağız. Çok hırslı ve tutkulu olabilir, hedefe kilitlenebiliriz. Eski duygusal konular ve eski anılar aklımıza gelebilir, eskiye özlem duyabiliriz.