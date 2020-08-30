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ABD merkezli uçuş teknolojileri şirketi Otto Aviation yaklaşık 3 yılı bir aşkın süredir merakla beklenen uçağı Celera 500L'yi tanıttı. Mermiye benzeyen tasarımıyla dikkat çeken uçak ilk olarak 2017 yılında Güney Kaliforniya Lojistik Havalimanı'nda görüntülenmişti.

Ancak o tarihte uçağın sadece Otto Aviation'a ait olduğu öğrenilebilmiş, detaylar ise firma tarafından gizli tutulmuştu. Firma uçuş meraklılarının yıllardır üzerinde tartıştığı bu ilginç uçakla ilgili detayları sonunda çarşamba günü kamuoyuyla paylaştı.

İlginç tasarımı sebebiyle Celera 500L'nin bir yenilik sunması bekleniyordu ancak Otto'nun açıklamaları doğruysa, ürettikleri uçak havacılık sektöründe büyük bir devrime imza atabilir. Otto Aviation'dan yapılan yazılı açıklamaya göre 6 yolcu kapasiteli Celera 500L, saatte yaklaşık 740 km hıza ulaşabiliyor ve tek depo yakıtla 8.334 kilometre mesafe kat edebiliyor.

Uçağın devrim niteliğindeki özelliği ise yakıt ve uçuş maliyeti. Celera 500L 1 galon (3.7 litre) yakıtla 30-40 km arası bir mesafe kat edebiliyor. Benzer uçaklar ise aynı miktarda yakıtla 3-5 kilometre arası uçabiliyor. Yani uçağın yakıt masrafı benzerlerinin neredeyse 10'da biri kadar oluyor.

1 SAATLİK MALİYET 328 DOLAR

Otto Aviation bu sayede Celera 500L'nin 1 saatlik toplam uçuş maliyetinin her şey dahil 328 dolar olduğunu belirtiyor. Uçak yakıt fiyatının ABD'dekiyle aynı olduğunu kabul edersek, bu 6 kişi İstanbul'dan İzmir'e özel uçakla 2.400 liraya, yani kişi başı 400 liraya gidebileceğiniz anlamına geliyor.

Bugüne kadar 31 test uçuşunu tamamlayan Celera 500L, Otto'dan yapılan açıklamaya göre az yakıtla hızlı ve uzun mesafe uçabilmesini 'laminer akışa' borçlu. Kurşun şeklinde olması ve kanatlarında kullanılan özel tasarımla yakalanan laminer akış uçağın minimum sürtünmeyle uçabilmesini sağlıyor. Özellikle kalkış esnasında çok daha az güce ihtiyaç duyan uçakta, bu sayede daha az yakıt harcayan küçük bir motor kullanılabiliyor.

Firma tasarımla sağlanan bu verimliliğin daha büyük uçaklarda uygulanamayacağını bu sebeple sadece küçük uçak üreteceklerini ifade ediyor. Celera 500L'nin sadece yolcu taşımacılığında değil kargo taşımacılığında da kullanılması hedefleniyor.

Otto Aviation, Celera 500L'nin ilk teslimatını 2025 yılında gerçekleştirmeyi hedefliyor.