Mersin'de 3.5 milyon metreküp su geri kazanıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, kayıp-kaçakla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir'den yapılan açıklamaya göre, SCADA (Denetleyici Kontrol ve Veri Toplama) Merkezi ile tüm içme suyu depolarını 7/24 izleyen MESKİ, yüzeye çıkmayan arızaları teknolojik cihazlarla tespit ederek sudaki kayıp ve kaçakları asgari düzeye indiriyor.

MESKİ İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı'na bağlı SCADA ve Fiziki Kayıp Şube Müdürlüğü; Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli ilçeleri olmak üzere merkez ve kırsal mahallelerde akustik dinleme cihazları ile yüzeye çıkmayan içme suyu arızalarını tespit etmeye devam ediyor.

MESKİ akustik dinleme operatörlerince 2024 yılında toplam 4 bin 134 adet yüzeye çıkmayan içme suyu arızası tespit edilerek onarıldığı belirtilen açıklama, yaklaşık 3 milyon 500 bin metreküp su tasarrufu sağlandığı kaydedildi.