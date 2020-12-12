DHA

Kaza, akşam saatlerinde Silifke ilçesi Susanoğlu Mahallesi´nden geçen D-400 karayolu üzerinde geldi. Mersin yönüne giden Emin Topal yönetimindeki 27 VS 078 plakalı TIR, sürücüler arasında ölüm virajı olarak bilinen mevkide, kontrolden çıkarak uçurumdaki bariyere çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle TIR'ın ön camı patlarken, sürücü Topal araçtan fırlayarak yaklaşık 10 metrelik uçurumdan denize düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Kaza nedeniyle Antalya- Mersin karayolu trafiğe kapatılırken, sürücünün bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine de haber verildi.

DHA'nın haberine göre; güvenlik güçleri yolun güvenliğini sağlarken Sahil Güvenlik Komutanlığı´na ait bir bot da denizde Emin Topal´ı bulmak için arama çalışması başlattı.