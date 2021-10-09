Sebil Mahallesi Uzunçardak mevkisindeki Reyhan Aygün'e ait inşaatı kısa süre önce tamamlanmış olan kimsenin bulunmadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev ile çevresinde bulunan odunluk ve kümes kullanılamaz hale geldi. Kümesteki hayvanlar da yangında can verdi.

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, ev sahiplerinin kundaklama iddiası üzerine çalışma başlattı.