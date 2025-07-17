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        Haberler Gündem Mersin'de fuhuş operasyonunda yakalanan 19 zanlı tutuklandı - Güncel haberler

        Mersin'de fuhuş operasyonu: 19 tutuklama

        Mersin'in Erdemli ilçesinde gazino, masaj salonu ve günübirlik konaklama tesislerine yönelik fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 19'u tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 21:17 Güncelleme: 17.07.2025 - 21:17
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        Mersin'de fuhuş operasyonu: 19 tutuklama
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        Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dün polis ekiplerince Kızkalesi Mahallesi'ndeki gazino ve masaj salonları ile günübirlik konaklama tesislerine düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 22 zanlının işlemleri tamamlandı.

        Şüphelilerden 1'i savcılık talimatıyla ifadesinin ardından emniyetten serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen 19'u hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Mağdur 4 yabancı uyruklu kadın da sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden dün yapılan açıklamada, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kızkalesi Mahallesi'ndeki gazino ve masaj salonları ile günübirlik konaklama tesislerine operasyon düzenlendiği belirtilmişti.

        Fuhuş yapıldığı iddia edilen adreslerdeki 22 şüpheli yakalanmış, 19 mağdur kadına ulaşılmış, pompalı tüfek ile ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti.

        Suç geliriyle elde edildiği belirlenen 15 tapu ve 23 araca da ele konulmuştu.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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