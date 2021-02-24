Mersin'de hafif zihinsel engelli çocuklar karın keyfini çıkardı

AA

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi ekipleri Tarsus ilçesindeki Karboğazı'nda düzenlediği etkinlikte hafif zihinsel engeli bulunan çocukları karla buluşturdu.

Aile ve uzman eğitmelerin eşliğinde karın keyfini çıkaran çocuklar, kardan adam yapıp, oyunlar oynadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda hizmet veren Psikolog Ezgi Dülger, salgın sürecinde evde kalan özel çocukların çok sıkıldığını ve bu tür faaliyetlerle sosyalleştiklerini belirterek, "Çocuklarımıza biraz nefes aldırmak ve farklı bir etkinlik yaptırmak amacıyla buraya getirdik. Çok eğlendiler ve mutlu oldular." ifadesini kullandı.

Etkinliğe katılan Furkan Tekin ise karda çok eğlenceli vakit geçirdiğini vurguladı.

Çocuklarıyla etkinlikte bulunan aileler de bu tür organizasyonların çocuklarına iyi geldiğini bildirdi.